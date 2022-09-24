Denizde erkek cesedi bulundu 3. Sayfa Haberleri Denizde erkek cesedi bulundu Antalya'da denizde 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Denizde erkek cesedi bulundu ANTALYA - Antalya'da denizde 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Olay, Alanya ilçesi Türkler Mahallesinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar denizin açıklarında bir kişinin hareketsiz halde durduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler su yüzeyinde 40 yaşlarında bir erkek cesedi buldu. Sahil güvenlik ekipleri erkek cesedini karaya çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından belediye morguna kaldırılan ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Uzun süredir denizde olduğu düşünülen cesedin ölüm şekli ve kimliği yapılacak incelemelerin ardından netleşecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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