Denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi: Mezarı ile birlikte sel suları sürüklemiş

Sinop'ta denizde bulunan cesedin, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 14 ay önce hayatını kaybeden bir vatandaşa ait olduğu ve mezarının sel sularıyla denize sürüklendiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Sinop'ta 2 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, vatandaşlar tarafından denizde erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından denizden çıkartılan ceset kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Yapılan incelemelerde denizde bulunan cesedin 14 ay önce hayatını kaybeden ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Çaykırı köyünde defnedilen Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Aydoğan'ın mezarının 27 Aralık'ta sel sularına kapıldığı öğrenildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa