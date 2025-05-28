Denizde Boğulmaktan Son Anda Kurtarıldı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi yaşayan bir genç, çevredeki gençler tarafından deniz bisikletiyle kurtarıldı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Denizde boğulmaktan son anda böyle kurtarıldı
ADANA - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde boğulmak üzere olan bir genç son anda kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Olay, Yumurtalık ilçesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, deniz bisikletiyle gezenler, henüz ismi öğrenilemeyen bir gencin denizde çırpındığını gördü. Genci deniz bisikletine alan gençler, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kıyıya getirdi. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kurtarılan genci sağlık ekiplerinin kontrol amaçlı hastaneye götürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİS AKIN AĞAÇDALI - 3.Sayfa