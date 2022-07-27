Denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Ordu'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 73 yaşındaki bir kişi Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Ordu'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 73 yaşındaki bir kişi Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Ordu'nun Ünye İlçesi Çınarsuyı kumsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Halil Yazanel serinlemek için girdiği Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan yaşlı adam Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altında bulunan Halil Uzunel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karadeniz Samsun Ordu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.