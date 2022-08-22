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Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastanede hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastanede hayatını kaybetti

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Keskinsoy (29) akrabaları ile birlikte serinlemek için girdiği Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçirip suda kayboldu. Çevreden yardıma koşan vatandaşlar tarafından 15 dakika sonra bulunup denizden çıkartılan Erkan Keskinsoy ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Keskinsoy acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadeniz Çarşamba Samsun 3. Sayfa Haberler

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