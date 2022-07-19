Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti Samsun'da serinlemek için girdiği Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki genç 16 gün sonra hayatını kaybetti. Samsun'da serinlemek için girdiği Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki genç 16 gün sonra hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde 03 Temmuz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla serinlemek için Karadeniz'e giden Elvan İnan (23) dalgalar arasında kayboldu. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda denizden çıkartılan Elvan İnan ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Elvan İnan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yeşilyurt Karadeniz Samsun 3. Sayfa Haberler

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