Denizden cansız bedeni çıkan 2 genç memleketleri Sakarya'da toprağa verildi

SAKARYA - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan ve cansız bedenleri bulunan 2 genç, memleketleri Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 11 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde Cebeci Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş denize girdi, bir süre sonra ise gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri sevk edildi. Ekipler gençleri bulmak için çalışma başlattı. 3 arkadaştan biri kurtarıldı, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nunise cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarının devam ettiği Yunus Çakır'ıncansız bedeni ise olaydan 2 gün sonra bulundu.

Son yolculuklarına uğurlandılar

Girdiği denizden cansız bedeni çıkan Hacısüleymanoğlu ve Çakır, memleketi Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'ne getirildi. Hacısüleymanoğlu öğlen, Çakır ikindi namazına müteakip Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından cenazeleri Vakıf Mahalle Mezarlığına defnedildi.