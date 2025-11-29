Haberler

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden VIRAT Gemisi Hakkında Açıklama

Güncelleme:
Denizcilik Genel Müdürlüğü, VIRAT gemisinin personelinin gemi terki talebi olmadığını ve gemide yangın ya da acil bir durum bulunmadığını bildirdi. Olası bir durum için bölgede römorkörlerin görevlendirildiği açıklandı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından VIRAT gemisinin personelinin gemi terki talebi olmadığı açıklandı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Karadeniz açıklarında hasar alan VIRAT gemisinde yangın veya acil bir durum bulunmamaktadır. Personelin gemi terk talebi yoktur. Olası bir duruma karşı Zonguldak Bölge Liman Başkanlığımız koordinasyonunda yangın söndürme ve çeki kabiliyetli römorkör bölgeye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından KAIROS gemisi hakkında yapılan açıklamada, "Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan 'KAIROS'

isimli gemide devam eden yangına, NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz ve KURTARMA-12 Römorkörümüz müdahale etmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

