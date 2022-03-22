Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu - Haberler

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Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu

Rize'de içerisinde 14 öğrencinin bulunduğu filika alabora oldu.

RİZE (İHA) - Rize'de içerisinde 14 öğrencinin bulunduğu filika alabora oldu.

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencileri, eğitim amaçlı filikaya binerek denize açıldı. Denizde seyir halindeki filika bir süre sonra alabora oldu. Filikada bulunan 14 öğrencinin kurtulduğu öğrenilirken, öğrenciler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - RİZE

Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu

Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu

Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu

Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu

Denizcilik Fakültesi öğrencilerini taşıyan filika alabora oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Denizcilik, Rize, 3. Sayfa, Haberler

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