Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deniz Kuvvetlerine ait uçaklar tahliyelere devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Deniz Kuvvetlerine ait uçaklar tahliyelere devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetlerine ait uçakların vatandaşların tahliyesine devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetlerine ait uçakların vatandaşların tahliyesine devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait uçaklar da vatandaşlarımızın tahliyesine hız kesmeden devam ediyor. Adana'da depremden etkilenen 49 vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait C-72 genel maksat uçağı ile Kocaeli Cengiz Topel Havalimanına ulaştırıldı. Beraberiz Türkiye" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title