Deniz Kuvvetlerine ait uçaklar tahliyelere devam ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetlerine ait uçakların vatandaşların tahliyesine devam ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetlerine ait uçakların vatandaşların tahliyesine devam ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait uçaklar da vatandaşlarımızın tahliyesine hız kesmeden devam ediyor. Adana'da depremden etkilenen 49 vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait C-72 genel maksat uçağı ile Kocaeli Cengiz Topel Havalimanına ulaştırıldı. Beraberiz Türkiye" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa