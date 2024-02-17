Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İHA ile Göçmen Kurtardı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA gözetme faaliyetleri sırasında Sakız Adası'nın doğusu ile Çeşme/İzmir batısında kalan bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülemesi sonrası, göçmenler kurtarıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile 14 Şubat 2024'te icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının Sakız Adası'nın doğusu ile Çeşme/İzmir batısında kalan bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi.

Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı. - ANKARA