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Dengesini Kaybedip Düşen Yaşlı Adama Motosiklet Çarptı

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Elazığ'da dengesini kaybedip düşen 84 yaşındaki adama motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Dengesini kaybedip düşen adama motosiklet çarptı

ELAZIĞ - Elazığ'da yolda giderken dengesini kaybedip düşen yaşlı adama motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yeni Mahalle Geçer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 44 AFR 289 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybedip düşen 84 yaşındaki O.A.'ya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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