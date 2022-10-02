Dengesini kaybedip 10 metrelik uçuruma düşerek ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Bursa'da alkol alırken dengesini kaybeden şahıs, 10 metre yükseklikten uçuruma düştü. Bursa'da alkol alırken dengesini kaybeden şahıs, 10 metre yükseklikten uçuruma düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan şahıs, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Demirkapı Mahallesi Kireçocakları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt T. (33) alkol almak için uçurum kenarına oturdu. Bir süre alkol alan Mevlüt T., biranda dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten uçuruma düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Mevlüt T.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüt T.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler

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