Denetimli serbestlikten yararlanan kişi, babasının harçlık vermemesi üzerine evi ateşe verdi

Kırıkkale'de bir süre önce cezaevinden çıkan D.Y., babasının harçlık vermemesi üzerine oturdukları evi ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, D.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

KIRIKKALE'de bir süre önce cezaevinden çıkan D.Y., babası harçlık vermeyince oturdukları evi ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, D.Y, polis tarafından gözaltına alındı.

Denetimli serbestlikten yararlanarak kısa süre önce cezaevinden tahliye olan D.Y., babası K.Y.'den harçlık istedi. K.Y. olumsuz yanıt verince tartışma yaşandı. Bir süre sonra D.Y., oturdukları 3 katlı evin en üst katını ateşe verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, olayın ardından kaçan D.Y., yakalanıp, gözaltına alındı. (DHA)