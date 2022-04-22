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Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri "pes artık" dedirtti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri 'pes artık' dedirtti

Arnavutköy'de denetimlerden kaçmaya çalışırken yakalanan hafriyat kamyonu şoförlerinin bahaneleri "pes artık" dedirtti.

Arnavutköy'de denetimlerden kaçmaya çalışırken yakalanan hafriyat kamyonu şoförlerinin bahaneleri "pes artık" dedirtti. Şoförlerden biri aracının bozulduğunu, diğeri ise otoyol kenarında arkadaşını beklediğini söyledi.

Arnavutköy'de sivil trafik ekipleri tarafından hafriyat kamyonlarına denetim yapıldı. Denetimlerde uygulama noktasını fark eden hafriyat kamyonu şoförleri uygulamaya girmeden kaçmak istedi. Denetimden kaçan sürücüler polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalandı.

"Aracım bozuldu, arkadaşımı bekliyordum"

Uygulama noktasını fark ederek kaçmak isteyen şoförlerin bahaneleri ise pes dedirtti. Yakalandıktan sonra uygulama noktasından kaçmadıklarını iddia eden sürücülerden biri, "Arkadaşımı bekliyordum ben orada" dedi. Başka bir sürücü ise, "Bizim aracımız bozuldu kaçmadık" diye konuştu. Yapılan incelemelerde ise sürücülerden birinin yetersiz ehliyetle direksiyon başına geçtiği, diğerinin ise araç muayenesinin olmadığı tespit edildi. Şoförler hakkında çeşitli para cezaları kesildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu, 3. Sayfa, Haberler

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