Görev esnasında yaralanan polis memuru şehit oldu Maltepe'de köprü altında sürdürülen uygulama görevi esnasında, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Lütfü Baykar şehit oldu.

Görev esnasında yaralanan polis memuru şehit oldu

İSTANBUL - Maltepe'de köprü altında sürdürülen uygulama görevi esnasında, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Lütfü Baykar şehit oldu.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurumu Lütfü Baykar 20 Ekim tarihinde Maltepe - Büyükyalı Köprü altında sürdürülen uygulama görevi esnasında, S. A. isimli şahsın çaldığı hafriyat kamyonu ile denetim noktasındaki polis ekiplerine çarpması sonucu polis memuru Lütfü Baykar ağır yaralanmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden polis memuru Lütfü Baykar, 12 Kasım Pazar günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Şehit Polis Memuru Lütfü BAYKAR için 13 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de, İstanbul Emniyet Müdürülüğü Vatan Yerleşkesi'nde uğurlama töreni düzenlenecek. Şehidin cenazesi, uğurlama töreninin ardından, memleketi Bitlis'in Adilcevaz İlçesine gönderilerek toprağa verilecek.