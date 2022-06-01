Deneme sürüşü için galeriden aldıkları otomobil ile kaza yaptılar: 3 yaralı - Haberler

Maltepe'de galeriden satın almak istedikleri otomobili denemek için test sürüşüne çıkan 2 kişi hız yapınca başka bir araca çarptı. Otomobilin çarptığı araç devrilerek yan yatarken, kazada 3 kişi yaralandı. Bir vatandaşın da devrilen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Maltepe'de İdealtepe Yolu Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre galeriden otomobil satın almak isteyen Hidayet Ö. ile Fatih Ö., almak istedikleri Toyota markalı otomobil ile deneme sürüşüne çıktı. Otomobil ile yol üzerinde hız yapan şahıslar galeriden ayrıldıktan kısa süre sonra Fiat markalı 34 EJ 976 plakalı Mustafa K. yönetimindeki araca yandan çarptı. Otomobilin çarptığı araç devrilerek yan yattı. O esnada yolda yürüyen bir vatandaş ise üzerine devrilen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kazada iki araçta bulunan 3 kişi kazada yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Deneme sürüşü yapılan otomobil ile diğer otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Otomobilin alındığı galerinin sahibi olan Ali isimli vatandaş, ""Biz buranın esnafıyız, galericiyiz. Aracı almaya geldiler, 'Deneyebilir miyiz' dedi. Bizde, "Tabii denersiniz" dedik. Hızlı bir şekilde deneyelim derken yolu mahalleyi bilmediklerinden dolayı aşağıdan gelen araca kafadan vuruyor ve aracı yatırıyor. Kazada 3 kişi yaralandı. Şu anda hastanedeler. Araç denemesindeki araçta 2 kişi vardı. Diğer araçta da 1 kişi varmış. Can kaybı yok ama araçta maddi hasarımız yüksek. Galerici esnaf arkadaşlara da söylüyoruz. Kesinlikle müşteri gelse dahi denemeye, araç vermesinler. Direksiyona kendileri geçsin" dedi.

Kaza anı kamerada

Galeriden deneme sürüşü yapmak için çıkarılan otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobil hafif ticari araca çarpıyor. Ticari araç devrilerek yan yatıyor. Yolda yürüyen bir vatandaş ise devrilen aradın altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa