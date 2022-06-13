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Demirkaş köyünde merek yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Demirkaş köyünde merek yangını

Bayburt merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkaş (Burnaz) köyünde elektrikten kaynaklı yangın meydana geldi.

Bayburt merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkaş (Burnaz) köyünde elektrikten kaynaklı yangın meydana geldi.

Samanlık üstü merek denilen 100 metrelik alanda yangın çıktı. Mereği yanan Kurban Ağbal isimli vatandaşın tüm eşyaları küle dönerken, yangında can kaybı yaşanmadı. Evinin içini yaptıran ve inşaattan dolayı evde bulunan elektrikli eşyaları, mutfak malzemelerini çatı kısmındaki boş alana taşıyan Ağbal'ın fırını, buzdolabı, derin dondurucusu, televizyonu, elektrikli süpürgesi ile birlikte 3 adet sobası, 3 tane halısı, banyo kazanı, yayık makinesi ve mutfak malzemeleri tamamen yanarak, yangından zarar gördü. Ağbal'ın yangını fark edip durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı itfaiye erleri geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 1,5 saatlik yangın söndürme işleminin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Ağbal'ın eşyaları yanarak maddi hasar meydana geldi. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Bayburt Kurban 3. Sayfa Haberler

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