Haberler

Demirci'de şiddetli fırtına cami minaresini yıktı

Demirci'de şiddetli fırtına cami minaresini yıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde şiddetli fırtına, mahalle camisinin minaresinin tepe kısmını devirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, elektrik hatları zarar gördü ve onarım çalışmaları başladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, mahalle camisinin 30 metre yüksekliğindeki minaresinin tepe kısmının yıkılmasına neden oldu.

Olay, Demirci ilçesine bağlı Muhtarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırtınanın etkisiyle minare büyük bir gürültüyle devrildi. Minarenin şerefe bölümü ile beton duvarlarının bir kısmı yıkılırken, kopan şerefe kısmı rüzgarın şiddetiyle İsmail Tuncer'e ait evin çatısından içeri düştü, ardından yola savruldu.

Minarenin devrilmesi sonucu çevredeki elektrik hatları da zarar gördü. Güvenlik tedbirleri kapsamında mahallede elektrikler kesilirken, olay yerine itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından cami çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler tarafından yıkılan minarede onarım ve hasar tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

Mahallede güvenliğin sağlanmasının ardından elektriklerin yeniden verilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Marmara'da fırtına ile mücadele! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu

Ne gündü ama! Ekipler Ayasofya'ya koştu, evlerin balkonları bile uçtu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı! Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ve Trabzon'un yapamadığını Acun yaptı! İmzayı attırıyor
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı