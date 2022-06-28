"Demir Yumruk" operasyonunda Adana'da 6 kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Demir Yumruk" operasyonunda Adana'da 6 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
'Demir Yumruk' operasyonunda Adana'da 6 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli yapılan "Demir Yumruk" operasyonunda Adana'da 6 kişi gözaltına alındıDemir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile kamuoyunu 25 milyar...

Ankara merkezli yapılan "Demir Yumruk" operasyonunda Adana'da 6 kişi gözaltına alındı

Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile kamuoyunu 25 milyar zarara uğrattığı öne sürülen firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Adana'da 6 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title