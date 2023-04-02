Üye Girişi
Haberi Paylaş
Demir ustası evinde ölü bulundu

Demir ustası evinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde demir ustası, yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde demir ustası, yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Köşker köyünde meydana gelen olayda inşaatlarda demir ustası olarak çalışan Mustafa Ü.'den (47) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından eve gelen ekipler, Mustafa Ü.'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Mustafa Ü.'nün kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir Köşker 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title