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Demir parmaklıklara sıkışan kedi böyle kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Demir parmaklıklara sıkışan kedi böyle kurtarıldıANKARA Ankara'nın Sincan ilçesinde demir parmaklıklara sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Demir parmaklıklara sıkışan kedi böyle kurtarıldı

ANKARA Ankara'nın Sincan ilçesinde demir parmaklıklara sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Sincan'da vatandaşlar bir kedinin demir parmaklara sıkıştığını görerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiye ekipleri demirleri keserek kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi veterinere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Ankara Sincan kedi 3. Sayfa Haberler

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