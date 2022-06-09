Demir malzeme çalmaya çalışırken suçüstü yakalandılar - Haberler

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Demir malzeme çalmaya çalışırken suçüstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Demir malzeme çalmaya çalışırken suçüstü yakalandılar

Isparta'da bir esnafa ait inşaat halindeki binadan demir malzemeler çalmaya çalışırken bekçiler tarafından suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Isparta'da bir esnafa ait inşaat halindeki binadan demir malzemeler çalmaya çalışırken bekçiler tarafından suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Haziran'da Gül Petek Sanayi sitesi bölgesinde gece 23.00 sıralarında meydana geldi. Bir esnafa ait inşaat halindeki bir binadan demir malzemeler çalmaya çalışan ve suç kayıtlarında daha önceden de hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen şüpheliler B.S. ve M.G., bölgede devriye görevini ifa eden çarşı ve mahalle bekçileri tarafından araçlarıyla kaçmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Polis Merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, çalınan malzemeler işyeri sahibine teslim edildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Isparta 3. Sayfa Haberler

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