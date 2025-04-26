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Demir Kasa Kazasında Vardiye Amiri Hayatını Kaybetti

Demir Kasa Kazasında Vardiye Amiri Hayatını Kaybetti
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Karaman'da hijyenik ürün üreten bir fabrikada çalışırken üzerine demir kasa düşen vardiye amiri Mehmet Arısoy yaşamını yitirdi. Olay, fabrikanın çatısında internet kablosunu onarırken meydana geldi.

Karaman'da çalıştığı fabrikada üzerine demir kasa düşen vardiye amiri hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Organize Sanayi Bölgesi'nde hijyenik ürünleri üreten fabrikanın deposunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada vardiye amiri olarak çalıştığı öğrenilen Mehmet Arısoy (46), fabrikanın çatısında bulunan internet kablosunu onarmak için üzerinde demir kasa yüklü forklifte bindi. İş arkadaşının forkliftle çatıya kaldırdığı Arısoy, bir anda dengesini kaybederek içine bindiği demir kasayla birlikte aşağı düştü. Kazayı gören diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kasanın altında kalan Arısoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Arısoy'un cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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