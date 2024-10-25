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Demir Kapıya Saplanan Genç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ta demir kapıdan atlarken eli demire saplanan genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Eli demir kapıya saplanan genci itfaiye kurtardı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta demir kapıdan atlarken eli demire saplanan genci itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi mezarlığında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen genç, akşam saatlerinde demir kapının üzerinden atlayarak geçmek istedi.

Eli kapının demirine saplanan genci kurtarmak için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile genç bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Demir Kapıya Saplanan Genç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa

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