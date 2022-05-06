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Demir hırsızı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Demir hırsızı yakalandı

Kayseri'de bir inşaattan 15 bin TL değerinde demir çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de bir inşaattan 15 bin TL değerinde demir çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bulunan bir inşaattan 15 bin TL değerinde demir çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Demirleri çalan şahsın A.D.T. (36) olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.D.T.'nin ayrıca, 'hırsızlık' suçundan arandığı da tespit edildi.

Emniyete götürülen şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Türk Lirası, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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