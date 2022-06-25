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Demir çelik haddehanesinde yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Demir çelik haddehanesinde yangın Karabük'te bir demir çelik haddehanesinde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Demir çelik haddehanesinde yangın

KARABÜK - Karabük'te bir demir çelik haddehanesinde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Olay Kurtuluş Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir demir çelik haddehanesinde iddiaya göre hidrolik sisteminden kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıya sıçrarken, alevleri fark eden çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Korkutan yangın haddehane çalışanları ile Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kentin birçok noktasından görülen yangın cep telefonları ile görüntülenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - 3. Sayfa

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