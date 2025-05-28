Demir Borularla Yürüyen Vatandaşın Düşme Anı Güvenlik Kamerasında

Demir Borularla Yürüyen Vatandaşın Düşme Anı Güvenlik Kamerasında
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde omzundaki demir borularla yürüyen bir vatandaş, araca çarpınca aniden yere düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şans eseri yara almadan olaydan kurtulan şahsa, çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Omzundaki su boruları, araca çarpınca kendini yerde buldu: O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde omzunda demir borularla yolda yürüyen vatandaş, boruların otomobile çarpması sonucu bir anda kendini yerde buldu. Yaşadığı olaya bir süre anlam veremeyen şahıs, ardından ayağa kalkıp etrafına bakındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Köroğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Omzunda demir borularla yol kenarında yürüyen şahıs, aniden düşerek kendisini yerde buldu. İlk başta yaşadıklarına anlam veremeyen şahsın yardımına çevrede bulunan vatandaşlar yetişti. Yerden kalkarak etrafına bakınan ve bir süre yol kenarındaki iş yerinde oturan şahıs, daha sonra etrafa saçılan malzemeleri alarak uzaklaştı.

Yaşanan ilginç olay, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın demir çubuklarla yolda yürümesi ve taşıdığı demirin yoldan geçen arabaya takılmasının ardından takla atarak yere düştüğü görüldü.

Bir anda takla atarak yere düştü

Olayı yara almadan atlatan şahsa yardım eden iş yeri sahibi Yusuf Çalışkan, "İş yerimizin önünde 2 gün önce bir arkadaş yoldan geçerken sırtında borular vardı. Hafif sağa hamle yapınca yoldan geçen bir kadının kullandığı aracın camına vurup, çocuğun da havada takla atmasına sebep oldu" dedi.

"Demir, sürücü kadını sakatlayabilirdi"

Demir boruların aracın camına takıldığını, içeri girmesi durumunda telafisi olmayan durumlara yol açabileceğini belirten Çalışkan, "Verilmiş sadakaları varmış, iki tarafta hiçbir şey olmadan, yara almadan olayı atlattı. Eğer arabadan içeriye girseydi o demir, kadın sürücü sakatlanabilirdi. Ne kanama, ne yara arkadaşta da hiçbir şey yoktu. Çocuk resmen havada uçtu. Biraz oturdu, ambulansta çağırdık ne olur ne olmaz diye, tutanak tutuldu. Kaldırım yerine yoldan gitmek nedir sırtında borularla, araç değilsin ki sen" ifadelerini kullandı.

(RB-SM-BK-CC-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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