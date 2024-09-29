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DEM Parti'ye Saldıran Şüpheli Yakalandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, DEM Parti'nin Sultangazi İlçe Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırının faillerinden birinin yakalandığını bildirdi. Olayla bağlantılı diğer şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Sultangazi İlçe Başkanlığına saldıran şüphelinin yapılan çalışmalar sonucu yakalandığını bildirdi. Açıklamada, şüphelinin irtibatlı olduğu tespit edilen 2 kişiden birinin yakalandığı kaydedilirken diğerinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ettiği ifade edildi.

Dün İstanbul Sultangazi'de DEM Parti İlçe Örgütü binasına silahlı saldırı düzenlenmişti. Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte plakalı araçla olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.K.'nin araçla birlikte yakalandığı bilgisi verildi. Açıklamada, M.K.'nin 2 ayrı Kasten Yaralama, Parada Sahtecilik, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Mala Zarar Verme ve Konut Dokunulmazlığı İhlali suçlarından kaydı bulunduğu bilgisi verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda M.K.'nin olaydan önce T.Ç. ve İ.G. isimli kişilerle irtibatlı olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, adreslerde yapılan aramalarda, T.Ç.'nin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. İ.G.'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ettiği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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