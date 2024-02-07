DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul Adalet Sarayı saldırganlarına destek verdi

Dem Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda dünkü saldırıda etkisiz hale getirilen teröristler Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'ya destekte bulunduğu paylaşımlar ortaya çıktı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayda ilk belirlemelere göre biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Teröristlerin Emrah Yayla ve Pınar Birkoç olduğu öğrenilmişti. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun etkisiz hale getirilen terörist Emrah Yayla hakkında daha önce destek paylaşımı yaparak, cezaevinde sözde mağdur olduğunu söylediği ortaya çıktı. Olayda etkisiz hale getirilen diğer terörist Pınar Birkoç'un cezaevinde Covid olduğunu belirten Gergerlioğlu'nun 'genç öğrenci' diyerek teröristi savunduğu görüntüler de ortaya çıktı. - ANKARA