Deltadaki manda popülasyonu yaban hayvanları tehdidi altında

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sayıları her geçen gün artan çakal, kurt ve domuzların büyük ve küçükbaş hayvanlarını telef ettiğini açıklayan bölgedeki mahalle muhtarları, kendilerini mağdur eden bu duruma karşı bir önlem alınmasını istedi.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sayıları her geçen gün artan çakal, kurt ve domuzların büyük ve küçükbaş hayvanlarını telef ettiğini açıklayan bölgedeki mahalle muhtarları, kendilerini mağdur eden bu duruma karşı bir önlem alınmasını istedi.

56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti mandalara da doğal bir yaşam alanı sunuyor. Kuş Cenneti'ndeki, verimli otlaklar ve sulak yerlerde yaşam alanlarını sürdüren mandaların malakları bölgede her geçen gün sayıları artan çakal, kurt ve domuzlar tarafından telef edilmesi ile büyük mağduriyet yaşadıklarını söyleyen muhtarlar, bu probleme bir çözüm bulunmasını talep etti.

"Manda yavrularını çakal ve kurt bunu kapıyor"

Samsun Bafra Ziraat Odası'nda, oda başkanı Osman Tosuner ile bir araya gelen bölge muhtarları yaptıkları açıklamada rahatsızlıklarını ifade etti. Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Bölgede kişinin tek başına gezme şansı hiç yok. Yabani hayvan sardı, bunlar kırsal kesimlere de yayıldı. Manda yavrusunu doğururken çakal, kurt bunu kapıyor. Burada büyük kayıplar var. Bugün Türkiye'de 20 bin mandası olan bir ilçeye neden sahip çıkılmıyor? Kuş Cenneti'ne karşı değiliz, biz burada çakal ve kurtların çoğalmasından rahatsız oluyoruz. Vatandaş mağdur. Hayvanını tek başına salamıyor. Tavuğunu, kazını akşam olmadan kapatmasa sabahleyin baktığında telef olmuş halde buluyor. Bu zarar neden; çakaldan, tilkiden, kurttan, domuzdan. Biran önce bu konu gündeme alınmalı, yetkililer yerinde inceleme yapmalı. Bugün Bafra Ovası Türkiye'nin sayılı ovalardan biri. Ovada 60 bin büyükbaş havanımız var. Bu rakam küçümsenecek bir rakam değil. Bu mandalar yazın nerede barınacak? Suyu görmeyen mandanın zaten yaşama şansı yok. Hem orada otluyor hem de suyundan faydalanıyor" dedi.

"Vatandaş mağdur"

Altınova Mahallesi Muhtarı Bekir Kılıç, "Çakal ve kurtlar vatandaşın evcil hayvanlarına saldırmaya başladı. Müdahale edemiyoruz, sahip çıkan da yok. Vatandaş mağdur durumda. Kurtlar bir hafta önce mahallemizde 2 tane sığırı telef etti. Bu konuda devletimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Balıklar Mahalle Muhtarı Turan Türk, "Geçen yıl 2 komşumuzun 9 ve 7 tane olmak üzere koyunlarını çakal ve kurtlar bir gecede telef ettiler. Çakal ve kurtları kimse vuramıyor, vurmak da istemiyor. Ancak bu hayvanların koyuları telef etmesi vatandaşı mağdur ediyor. Mandaların doğum yapması sonrası malakları kurt ve çakallar kapıyor. Buna devlet büyüklerimizin gerekli müdahaleyi yapmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Manda üreticisi Hasan Şenkal ise "Karşılaştığımız zorlukların sebebi yaban hayvanları; çakal, kurt ve domuzlar. Yolladığımız malın yarısı geri dönüyor, diğerlerini bu hayvanlar telef ediyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN