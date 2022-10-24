Dehşete düşüren görüntüler 3. Sayfa Haberleri Sakarya'da küçük çocuğun eline silah verip ateş ettiren kişiler, o anları saniye saniye kayda alıp sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sakarya'da küçük çocuğun eline silah verip ateş ettiren kişiler, o anları saniye saniye kayda alıp sosyal medya hesaplarında paylaştı. Tepki toplayan görüntüler daha sonra silindi. Sakarya'da küçük yaştaki çocuğun eline silah veren kişiler ateş ettirip o anları kayda aldı. Gözlerini kapatarak seri şekilde tetiğe basan çocuk, rastgele havaya ateş açtı. Saniye saniye kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki toplayan görüntüler daha sonrasında silindi. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya 3. Sayfa Haberler

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