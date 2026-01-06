Haberler

Vidanjöre çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeki otomobil, vidanjöre çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde vidanjöre çarparak takla atan ve yan yatan otomobilin sürücü yaralandı.

Kaza, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan Z.Z. idaresindeki 31 AZU 460 plakalı otomobil, M.S. yönetimindeki 31 AVZ 620 plakalı vidanjöre çarptı. Vidanjöre çarpan otomobil, takla atarak devrildi. Devrilen otomobil sürücüsü Z.Z. hafif yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
