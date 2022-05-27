Definecilere jandarma baskını, suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Definecilere jandarma baskını, suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Definecilere jandarma baskını, suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2'si kadın 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2'si kadın 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evinde ise 26 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen metal para ve obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Erenler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ormanlık alanda kaçak kazı yapan R.Ç.(51), N.S.(58), H.B.(38) ve Ş.E.(44) isimli şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramada, 26 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen metal para ve obje ele geçirildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title