Defineciler Tarihi Mezarlığı Tahrip Ediyor

Defineciler Tarihi Mezarlığı Tahrip Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan tarihi bir mezarlık, definecilerin hedefi haline geldi. Mahalle sakinleri, gece saatlerinde mezarlığa giren kimliği belirsiz kişilerin kazı yaptıklarını ve çevreyi tahrip ettiklerini belirterek yetkililerin önlem almasını istiyor.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde bulunan ve geçmişte Ermenilere ait olduğu bilinen tarihi bir mezarlık, definecilerin hedefi haline geldi. Kimliği belirsiz kişiler, zaman zaman gece saatlerinde mezarlık alanına girerek kazılar yapıyor.

Mezarlığın hemen yanında evi bulunan vatandaşlar gece geç saatlerde gelen kişiler tarafından yapılan kaçak kazıların hem çevreyi tahrip ettiğini hem de güvenlik kaygısı oluşturduğunu belirten mahalle sakinleri, yetkililerin harekete geçmesini istiyor.

Mezarlığın bitişiğinde yaşayan Talat Balabanoğlu, tedirginliğini getirerek "Burası şu anda harap bir halde. Mezarlığı kazanlar, Ermenilerin zengin olduğunu sanıyor olmalı. Benim burada bahçem var, gelip kazdıklarını görüyorum. Birçok mezarın yeri değiştirilmiş durumda. Genellikle gece saatlerinde geliyorlar, bu yüzden çoğu zaman fark edemiyoruz. Yılda bir kez gelip burada gün yapıyorlar ama asıl değerlerine sahip çıkmıyorlar. Bu durumdan ciddi anlamda tedirginiz. Bugün mezarlıkta define arayanlar, yarın evlerimize de girebilir. Bahçemizde bir şey olduğunu düşünüp kazabilirler. Yetkililerin bu işe el atmasını istiyoruz" dedi.

Mahalleli, hem tarihi dokunun korunması hem de güvenlik endişelerinin giderilmesi için mezarlığın çevresine kamera sistemleri kurulması ve düzenli denetim yapılması çağrısında bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız

İsrail'in Suriye'ye saldırısı sonrası MSB'den çok konuşulacak çıkış
Ateşkes sonrası Ahmed Şara'dan Türkiye'ye özel teşekkür: Bizi karanlıktan çıkardı

Ateşkes sonrası özel olarak teşekkür ettiği tek ülke var
Grand Kartal Otel'in genel müdürü Emir Aras'tan şaşırtan talep: Tahliyemi istemiyorum

78 canı ölüme terk eden müdürden şaşırtan talep: Tahliyemi istemiyorum
Diyarbakır'da kutlamadan dönen kadın silahlı saldırıda öldü

Doğum günü dönüşü silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

Facianın ikinci gününde valilik beklenen haberi verdi
title