Defineciler suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da kaçak define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı.
ADANA (İHA) - Adana'da kaçak define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Geçitli- Cumhuriyet Mahallesi Dağ mevkisinde devriye faaliyeti sırasında 4 şahıs jeneratör ile 5 metre derinlikteki kazı çukurunda define ararken suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet delici kırıcı alet, 1 adet burgulu delici uç, yaklaşık 10 metre elektrik kablosu ele geçirildi.
4 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa