Defineciler sınır tanımıyor: Bu kez patlayıcıyla yakalandılar - Haberler

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Defineciler sınır tanımıyor: Bu kez patlayıcıyla yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Defineciler sınır tanımıyor: Bu kez patlayıcıyla yakalandılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde define bulmak için patlayıcıyla kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde define bulmak için patlayıcıyla kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Salihli'ye bağlı Çaypınar Mahallesi Arı Taşı mevkiinde bulunan bölgede define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, kayalık alanda yaptığı operasyon sonucu T.D. (37) ve K.K.'yi (44) barut ve patlayıcı maddelerle izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan aramada 1 jeneratör, 1 hilti ve 5 hilti ucu, 30 metre kablo, 13 fünye, 1 paraşüt tipi emniyet kemeri, 10 gram barut, 4 kilo 640 gram amonyumnitrat, 3 kilo 875 gram kükürt ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Behzat Akcan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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