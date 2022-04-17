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Defineciler buldukları tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Defineciler buldukları tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar

Aksaray'da kaçak kazıda buldukları tarihi sikkeleri satmaya çalışan 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da kaçak kazıda buldukları tarihi sikkeleri satmaya çalışan 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 şahsın kaçak kazıda buldukları tarihi sikkeleri satmaya hazırlandıkları bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Kısa sürede şahısların kimliklerini tespit eden jandarma istihbarat ekipleri, Soner A. (44), Önder Ç. (41) ve Ahmet A. (42) isimli zanlıları teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta boyunca apansız bir takip yapan jandarma istihbarat ekipleri, şüphelilerin sikkeleri satmak için yola çıktığını belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şahısların bulunduğu aracı takibe aldı. Tacin Mahallesi'nde araçtan inen şüpheliler, tarihi eserleri satmak için buluştukları şahısla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada bagaj kısmında 163 adet tarihi sikke ve 1 adet detektör ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Defineciler buldukları tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Haberler

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