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Define Bulmak İçin Kaçak Kazı Yapan İki Şahıs Suçüstü Yakalandı

Define Bulmak İçin Kaçak Kazı Yapan İki Şahıs Suçüstü Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda mağara içinde izinsiz kazı yapan A.K. ve K.K.'yı yakaladı. Şahısların kazı malzemelerine el konuldu.

Gaziantep'te define bulmak için kaçak kazı yapan 2 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve adli makamların koordinesiyle tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde Nizip ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında mağara içerisinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.K. ve K.K. isimli şüpheliler suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan dedektör ve kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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