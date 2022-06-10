Define avcısı tarihi eserlerle yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Define avcısı tarihi eserlerle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sikke ve define aramaya yarayan dedektör ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sikke ve define aramaya yarayan dedektör ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından adreste yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ile 1 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

(Ali İhsan Çiftçi - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Ödemiş İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title