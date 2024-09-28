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Define Avcısı Jandarmaya Yakalandı

Define Avcısı Jandarmaya Yakalandı
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Afyonkarahisar'da devriye gezen jandarma ekiplerini gören bir kişi kaçmaya çalıştı. Yapılan aramada aracında define arama araçlarıyla birlikte 13 sikke ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da devriye gezen jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışan bir kişi aracında sikke ve define arama araçlarıyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde devriye gezen jandarma ekipleri kendilerini gören bir şahsın kaçmaya çalıştığını fark etti. Ardından şahsı yakalayan ekipler yaptıkları kimlik sorgulamasında isminin S.Ş., olduğunu belirledikleri şüphelinin aracında arama yaptı. Aramada

13 adet sikke, kazma, dedektör, kulaklık ve el feneri ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma

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