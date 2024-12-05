Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde

 HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı

Yatak odasında buldukları Esad'a ait özel fotoğrafları paylaştılar

 Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı

Hama'yı kaybeden Esad'ı çıldırtacak görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için 'denge' mesajı

Erdoğan'ın yardımcısına canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı sordular

Define Avcıları Salihli'de Jandarma Tarafından Yakalandı

Define Avcıları Salihli'de Jandarma Tarafından Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan iki kişi, jandarma baskınıyla gözaltına alındı. Kazıda kullanılan iş makineleri ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1. derece arkeolojik sit alanında define ve tarihi eser bulmak için kepçeyle kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından gece baskınında kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Kemer Mahallesi'nde 1. derece arkeolojik sit alanı olan Narlı mevkiinde iş makinesi yardımıyla kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Jandarma tarafından yapılan gece baskınında, iş makinesiyle izinsiz kazı yapan kepçe operatörü M.S.(52) ve dekorasyoncu M.A.(48) gözaltına alındı. Kaçak kazıda kullanılan paletli ekskavatör ve kamyon, yediemin deposuna çekildi.

Ekipler tarafından suçüstü yakalanan define avcıları, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, markası ve seri numarası kazınmış yivsiz av tüfeği ele geçirilen M.S.'ye 4 bin 538 lira idari para cezası uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

'Havuç' evleniyor! İşte müstakbel eşi
img

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
img

Milyonlarca araç sahibi "indirim" bekliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 5-6 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Aralık Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Aralık Kiraz, Dikili, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 5-6 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 6 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Başak, Kova burcu yorumu! 6 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Aralık günün maçları nereden izlenir? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kasım Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.