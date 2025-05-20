Define Arayan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Define Arayan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde izinsiz kazı yapan iki kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında dedektörler ve kazma gibi aletler bulunuyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde define bulmak için izinsiz kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde Safranbolu ilçesi kırsalında izinsiz kazı yaptığı belirlenen 2 kişi, olay yerinde suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 adet el dedektörü, 1 kazma, 1 çekiç, 1 keser, 1 manivela ve 1 murç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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