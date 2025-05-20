Define Arayan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde izinsiz kazı yapan iki kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında dedektörler ve kazma gibi aletler bulunuyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde define bulmak için izinsiz kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde Safranbolu ilçesi kırsalında izinsiz kazı yaptığı belirlenen 2 kişi, olay yerinde suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 adet el dedektörü, 1 kazma, 1 çekiç, 1 keser, 1 manivela ve 1 murç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa