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Define Arayan 8 Kişi Suçüstü Yakalandı

Define Arayan 8 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Bartın'ın Ulus ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Ele geçirilen malzemeler arasında yer altı görüntüleme cihazları ve kazı ekipmanları bulunuyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde define arayan 8 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyü Akçakese mevkiindeki ormanlık alanda devriye atan jandarma ekipleri, M.E. (40), M.G. (32), V.Y. (47), S.K. (39), F.I. (43), C.T. (36), G.A. (33) ve A.Y. (45) isimli şahısları izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında 1 adet yer altı görüntüleme cihazı, 2 adet alan tarama cihazı, 1 adet dedektör, 2 adet el dedektörü, 1 adet hilti, 1 adet yer kazma makinası ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi hakkında izinsiz kazı yapma suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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