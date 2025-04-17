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Define Ararken Yakalandılar: Jandarma Operasyonu

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Mersin'de jandarma ekipleri, iş makinesiyle kaçak kazı yapan iki şüpheliyi dron ile tespit ederek suç üstü yakaladı. Operasyonda çok sayıda kazı malzemesi ile araçlar ele geçirildi.

Yok böyle define arama: Araziyi iş makinasıyla kazarken yakalandılar

MERSİN - Mersin'de jandarma ekipleri iş makinesiyle define amaçlı kaçak kazı yapan ekipleri dron ile tespit edip suç üstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapanlarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Tarsus ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla iş makinasıyla kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin kazı yaptığı yeri tespit eden ekipler bölgeyi önce dron ile takibe aldı. Şüphelileri suç üstü kayıt altına alan jandarma, operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalanırken 1 adet exkavatör iş makinesi,1 adet taşıyıcı tır, 1 adet pikap araç ile kaçak kazı olayında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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