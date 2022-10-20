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Define ararken suçüstü yakalandılar, evlerinden çıkan şoke etti

3. Sayfa Haberleri

Define ararken suçüstü yakalandılar, evlerinden çıkan şoke etti

Çankırı'da define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Çankırı'da define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Bozoğlu köyünde define bulmak amacı ile 6 şahsın izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşan Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalara ise tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 adet kemer, 1 adet kuş başlı figür, 2 adet sikke, 1 adet vazo, 23 adet çeşitli çap ve ebatlarda madeni parça, 6 adet detektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Çankırı 3. Sayfa Haberler

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