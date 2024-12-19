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Define Ararken Suçüstü Yakalandılar

Define Ararken Suçüstü Yakalandılar
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında 1 av tüfeği de bulunuyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde define ararken suçüstü yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Taşköprü ilçesinde C.A. ve E.A. isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler tarafından iki şahıs define bulmak için kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahıslar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, 1 adet av tüfeği ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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