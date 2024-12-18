Define Ararken Suçüstü Yakalandılar

Elazığ'da 4 şüpheli, define aramak için alan arama cihazı ile keşif yaptıkları sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Güneyçayırı köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E., M.E., E.A. ve M.K. define aramak için alan arama cihazı ile keşif yaptıkları sırada İl Jandarma Komutanlığı Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili tahkikata başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ