Define Ararken Suçüstü Yakalandılar
Elazığ'da define aramak için alan arama cihazı kullanan 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Elazığ'da 4 şüpheli, define aramak için alan arama cihazı ile keşif yaptıkları sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Olay, merkeze bağlı Güneyçayırı köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E., M.E., E.A. ve M.K. define aramak için alan arama cihazı ile keşif yaptıkları sırada İl Jandarma Komutanlığı Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.
Olayla ilgili tahkikata başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa