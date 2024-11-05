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Define Ararken Suçüstü Yakalandılar

Define Ararken Suçüstü Yakalandılar
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, iş makineleri ile define arayan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, kazı sırasında ele geçirilen malzemelerle birlikte adli makamlara sevk edildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iş makinaları ile define arayan 4 kişi suçüstü jandarma ekiplerine yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Olay, Akçakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Pendik'ten Sakarya'ya gelen ve burada kamyon ile paletli iş makinası kiralayan R.Ç. (60), A.E. (48), O.A. (42) ve R.K. (44) kaçak kazı yaparken jandarmaya suçüstü yakalandı. Ekiplerce 1 paletli iş makinası, 1 kamyon ve bir ticari araca el konuldu. Kaçak kazı yaparken yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, kazı bölgesine kurşun levhalarla Arapça yazılar da ele geçirildi. Ayrıca şüpheliler, bir arkadaşlarının kendilerini bölgeye getirdiğini ve ne aradıklarını bilmedikleri de iddia ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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