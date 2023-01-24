Defalarca takla atan otomobil dereye uçtu: 1'i çocuk 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Bolu'da sürücüsünün hakimiyetinden çıkan otomobil, takla atarak dereye uçtu. Bolu'da sürücüsünün hakimiyetinden çıkan otomobil, takla atarak dereye uçtu. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Bolu Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde Akçaalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant'tan Bolu istikametine seyir halinde olan Abdullah D. idaresindeki 14 AAF 328 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Defalarca takla atan otomobil dereye uçtu. Kazada Zeynep D. (8), Ergin Alperen Y., Nahit A. ve İsa H. hafif yaralanırken, sürücü Abdullah D. ise ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Abdullah D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Abant Bolu 3. Sayfa Haberler

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